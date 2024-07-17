ua en ru
Ср, 17 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський: потрібні сильні рішення партнерів для справедливого завершення війни

Київ, Середа 17 липня 2024 21:19
UA EN RU
Зеленський: потрібні сильні рішення партнерів для справедливого завершення війни Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна потребує сильних рішень партнерів, які допоможуть завершити війну з Росією на справедливих умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, зараз триває робота, щоб тиждень став результативним у відносинах з партнерами.

Зеленський розповів, що сьогодні провів нараду із зовнішньополітичною командою Офісу президента України та Міністерства закордонних справ.

"Потрібні сильні рішення партнерів, які дозволять поставити цю війну на курс до її справедливого завершення. І я дякую кожному, хто демонструє відповідне лідерство. Чесне лідерство", - додав президент.

Саміт європейської політичної спільноти

Нагадаємо, завтра, 18 липня, у Лондоні пройде саміт Європейської політичної спільноти.

Зокрема, очікується, що Чехія та Україна підпишуть на ньому двосторонню угоду про гарантії безпеки.

Як заявляв прем'єр Чехії Петр Фіала, він підпише документ разом із президентом України Володимиром Зеленським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Допомога Україні Війна в Україні
NEWS
У "Дії" запустили бронювання від мобілізації
У "Дії" запустили бронювання від мобілізації
DAILY
Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне