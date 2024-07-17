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Зеленский: нужны сильные решения партнеров для справедливого завершения войны

Киев, Среда 17 июля 2024 21:19
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Зеленский: нужны сильные решения партнеров для справедливого завершения войны Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине необходимы сильные решения партнеров, которые помогут завершить войну с Россией на справедливых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, сейчас идет работа, чтобы неделя стала результативной в отношениях с партнерами.

Зеленский рассказал, что сегодня провел совещание со внешнеполитической командой Офиса президента Украины и Министерства иностранных дел.

"Нужны сильные решения партнеров, которые позволят поставить эту войну на курс к ее справедливому завершению. И я благодарю каждого, кто демонстрирует соответствующее лидерство. Честное лидерство", - добавил президент.

Саммит европейского политического сообщества

Напомним, завтра, 18 июля, в Лондоне пройдет саммит Европейского политического сообщества.

В частности, ожидается, что Чехия и Украина подпишут на нем двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Как заявлял премьер Чехии Петр Фиала, он подпишет документ вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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