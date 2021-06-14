Зеленский потребовал увольнения чиновников за невыплату зарплат врачам

На сегодняшнем совещании в офисе президента Владимира Зеленского глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о задолженности перед врачами за апрель-май. Глава государства пригрозил увольнениями.

"Эта ситуация недопустима для современной цивилизованной страны, особенно сейчас, когда врачи - на передовой борьбы с пандемией", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в марте 2021 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что минимальная зарплата врачей будет начинаться с 23 тысяч гривен. Он это называл "своей принципиальной позицией".

Добавим, как писал Styler, врач клинической больницы им. И. В. Мечникова рассказал, сколько получают медики в COVID-отделениях.