Зеленський зажадав звільнення чиновників за невиплату зарплат лікарям

На сьогоднішній нараді в офісі президента Володимира Зеленського глава Міністерство охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про заборгованість перед лікарями за квітень-травень. Глава держави пригрозив звільненнями.

Про це повідомила прес-служба президента .

"Ця ситуація неприпустима для сучасної цивілізованої країни, особливо зараз, коли лікарі - на передовій боротьби з пандемією", - наголосив Зеленський.

Глава держави зажадав персональної відповідальності чиновників за невиплати заробітних плат лікарям, аж до звільнення.

Зеленський поставив Ляшку та прем'єр-міністру Денису Шмигалю завдання у найкоротший термін ліквідувати заборгованість.