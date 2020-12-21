Зеленский потребовал от правительства обеспечить выплаты семьям погибших медиков

Фото: президент Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский потребовал от правительства обеспечить скорейшие выплаты семьям погибших медиков, избегая бюрократических требований и сложностей с оформлением документов. Речь идет о семьях медиков, которые погибли во время лечения больных коронавирусом.

Об этом глава государства сказал во время селекторного совещания, посвященного вопросам предотвращения распространения и ликвидации последствий коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Офис президента.

"Этот вопрос стоит очень остро. Знаю, что смертельных случаев гораздо больше, и все надо проверить. Вместе с тем необходимо упростить бюрократию. Возможно, люди просто не знают, как подавать эти пакеты документов, или это очень сложно? Я прошу вас, чтобы люди, которые потеряли члена семьи, получили выплаты. Надо не просто сидеть и ждать документов. Инициируйте диалог с такими семьями сами", – подчеркнул Зеленский.

В настоящее время в Министерство социальной политики поступил 41 пакет с документами для страховых выплат, 33 из них профинансированы.

Ранее РБК-Украина писал о том, что на нужды украинских медиков из фонда COVID-19 выделят 5,26 миллиарда гривен.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что он не поддержал проект от Национальной службы здоровья об отмене доплат медикам с 1 января. Он поручил Минздраву переделать постановление, а также продлить сроки договоров НСЗУ с больницами.