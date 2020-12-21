ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зеленський зажадав від уряду забезпечити виплати сім'ям загиблих медиків

Україна, Понеділок 21 грудня 2020 17:50
Зеленський зажадав від уряду забезпечити виплати сім'ям загиблих медиків
Фото: президент Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський зажадав від уряду забезпечити швидкі виплати сім'ям загиблих медиків, уникаючи бюрократичних вимог і складнощів з оформленням документів. Йдеться про сім'ї медиків, які загинули під час лікування хворих на коронавірус.

Про це глава держави сказав під час селекторної наради, присвяченої питанням запобігання поширенню та ліквідації наслідків коронавирусной інфекції COVID-19, повідомляє Офіс президента.

"Це питання стоїть дуже гостро. Знаю, що смертельних випадків набагато більше, і все треба перевірити. Разом з тим необхідно спростити бюрократію. Можливо, люди просто не знають, як подавати ці пакети документів, або це дуже складно? Я прошу вас, щоб люди, які втратили члена сім'ї, отримали виплати. Треба не просто сидіти і чекати документів. Ініціюйте діалог з такими сім'ями самі ", - підкреслив Зеленський.

В даний час в Міністерство соціальної політики надійшов 41 пакет з документами для страхових виплат, 33 з них профінансовано.

Раніше РБК-Україна писав про те, що на потреби українських медиків з фонду COVID-19 виділять 5,26 мільярда гривень.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що він не підтримав проект від Національної служби здоров'я про скасування доплат медикам з 1 січня. Він доручив Міністерству охорони здоров'я переробити постанову, а також продовжити терміни договорів НСЗУ з лікарнями.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Медицина Володимир ЗеленськиймедикивыплатыКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся