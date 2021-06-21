UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский потребовал как можно быстрее установить причины взрыва под Киевом

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью человека при пожаре в многоэтажке под Киевом. Глава государства потребовал как можно быстрее установить причины взрыва.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Искренние соболезнования в связи с гибелью человека в результате взрыва в 5-этажке в Белогородке Киевской области", - написал глава государства.

Зеленский также потребовал, чтобы причины трагедии были установлены как можно быстрее. "Местные власти и ОГА (областная госадминистарция - ред.) должны предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих домов", - добавил президент.

Напомним, взрыв и последовавший за ним пожар произошли в многоэтажке под Киевом в селе Белгородка днем 21 июня. Людей эвакуировали из горящего здания. В результате происшествия погиб один человек - его тело нашли в ходе спасательной операции. Пострадали шесть человек, в том числе ребенок 2008 года рождения.

Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы справиться с пожаром после взрыва в пятиэтажке под Киевом. Угрозы несущим конструкциям дома не существует.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленскийпожар