Зеленский потребовал как можно быстрее установить причины взрыва под Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью человека при пожаре в многоэтажке под Киевом . Глава государства потребовал как можно быстрее установить причины взрыва.

Зеленский также потребовал, чтобы причины трагедии были установлены как можно быстрее. "Местные власти и ОГА (областная госадминистарция - ред.) должны предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих домов", - добавил президент.

"Искренние соболезнования в связи с гибелью человека в результате взрыва в 5-этажке в Белогородке Киевской области", - написал глава государства.

Напомним, взрыв и последовавший за ним пожар произошли в многоэтажке под Киевом в селе Белгородка днем 21 июня. Людей эвакуировали из горящего здания. В результате происшествия погиб один человек - его тело нашли в ходе спасательной операции. Пострадали шесть человек, в том числе ребенок 2008 года рождения.

Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы справиться с пожаром после взрыва в пятиэтажке под Киевом. Угрозы несущим конструкциям дома не существует.