Зеленський про поступки для вступу в НАТО: нечесна розмова та штучна провокація

"Зараз, чесно, ми трішки розслабилися в думках, що ми вже перемогли. Ми не перемогли. Я вважаю, що перший крок ми перемогли, коли не дали знищити нашу державу. І факт, що вони не спроможні нас сьогодні знищити. І цей факт - це важлива перемога, як наших військових, так і нашого народу, який залишався тут і, вибачте, пахав на цю перемогу", - заявив президент.

За словами Володимира Зеленського, це не є остаточною перемогою, оскільки Україна ще повинна деокупувати усі свої території та повернути всіх українців. Після цього можна буде поставити крапку, або ж "з таким сусідом, три крапки".

"Тому так і хочемо до НАТО. Не просто так. Але міняти НАТО на наші землі - це нечесна розмова, це нечесний діалог, це штучна провокація", - зауважив Зеленський.

Території в обмін на вступ до НАТО

Нещодавно керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен заявив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на території, які терористична Російська Федерація окупувала. За його словами, наразі нібито вже тривають дискусії про майбутній статус нашої країни в контексті Альянсу під час яких лунають "опції з відмовою Києва від частини території".

Пізніше на заяву чиновника відреагував речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Як він відзначив, розмови про вступ України до НАТО в обмін на відмову від окупованих територій є абсолютно неприйнятними.

На наступний день Єнссен заявив, що його слова були помилкою, оскільки "заява була частиною ширшої дискусії про можливі сценарії майбутнього в Україні", - пояснив чиновник.