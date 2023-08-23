Зеленский об уступках для вступления в НАТО: нечестный разговор и искусственная провокация

"Сейчас, честно, мы немножко расслабились в мыслях, что мы уже победили. Мы не победили. Я считаю, что первый шаг мы победили, когда не дали уничтожить наше государство. И факт, что они не способны нас сегодня уничтожить. И этот факт - это важная победа, как наших военных, так и нашего народа, который оставался здесь и, извините, пахал на эту победу", - заявил президент.

По словам Владимира Зеленского, это не является окончательной победой, поскольку Украина еще должна деоккупировать все свои территории и вернуть всех украинцев. После этого можно будет поставить точку, или же "с таким соседом, три точки".

"Поэтому так и хотим в НАТО. Не просто так. Но менять НАТО на наши земли - это нечестный разговор, это нечестный диалог, это искусственная провокация", - отметил Зеленский.

Территории в обмен на вступление в НАТО

Недавно руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенссен заявил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на территории, которые террористическая Российская Федерация оккупировала. По его словам, сейчас якобы уже продолжаются дискуссии о будущем статусе нашей страны в контексте Альянса во время которых звучат "опции с отказом Киева от части территории".

Позже на заявление чиновника отреагировал представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко. Как он отметил, разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от оккупированных территорий являются абсолютно неприемлемыми.

На следующий день Йенсен заявил, что его слова были ошибкой, поскольку "заявление было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине", - пояснил чиновник.