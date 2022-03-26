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Зеленский о поставках вооружения: Цена промедления с самолетами – тысячи жизней украинцев

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: RBC.UA

В субботу, 26 марта, состоялась видеоконференция президентов Польши и Украины. Зеленский и Дуда обсудили ситуацию с беженцами и поставками вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Президента Украины.

В ходе видеоконференции с президентом Польши Владимир Зеленский поблагодарил его за его помощь в приеме беженцев. Анджей Дуда отметил, что Польша приняла уже 2,3 млн украинцев.

Так же Владимир Зеленский выразил разочарование тем, что самолеты советского производства, которые находятся на территории западноевропейских стран, в том числе и в Польше, еще не были переданы Украине. Хотя и эти страны, и США заявляли о готовности это сделать.

"Цена промедления с самолетами – тысячи жизней украинцев, которые мы теряем от ракетных и авиационных ударов по мирным украинским городам", – заявил Владимир Зеленский.

Кроме того президент Украины отметил, что если партнеры не помогут Украине с самолетами и танками, а такие возможности у них есть, существует высокий риск, что российские войска создадут уже не только ракетную угрозу для территории наших соседей – дружественных Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и стран Балтии, но и прямую общевойсковую. На границах, под их городами. И пойдут дальше.

Напомним, что Зеленский высказался о переговорах с Россией.

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Владимир ЗеленскийВторжение России в Украину