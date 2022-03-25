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Зеленский о переговорах с Россией: разговор должен быть серьезным и условия справедливыми

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Пятница 25 марта 2022 22:10
Зеленский о переговорах с Россией: разговор должен быть серьезным и условия справедливыми Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ дают отпор российским оккупантам. Он рассказал, что 16 тысяч российских военных уже погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

По его словам, сдерживая российские действия ВСУ подводят Россию к мысли, что надо говорить. К тому же во время войны уже погибли 16 тысяч российских военных.

"Говорить содержательно, срочно, честно и ради результата, а не ради того, чтобы тянуть время. 16 тысяч российских военных уже погибло. Для чего? Что это и кому дает? Разговор должен быть серьезным. Условия должны быть справедливыми, потому что другие украинский народ просто не примет", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что во время разговора украинский суверенитет должен быть гарантированным и территориальная целостность должна быть обеспечена.

Ранее мы сообщали что Зеленский присвоил звание Город-герой Украины еще четырем городам.

Также мы писали, что Зеленский наградил государственными наградами защитников Украины.

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