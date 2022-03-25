Зеленский о переговорах с Россией: разговор должен быть серьезным и условия справедливыми

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ дают отпор российским оккупантам. Он рассказал, что 16 тысяч российских военных уже погибли.

По его словам, сдерживая российские действия ВСУ подводят Россию к мысли, что надо говорить. К тому же во время войны уже погибли 16 тысяч российских военных.

"Говорить содержательно, срочно, честно и ради результата, а не ради того, чтобы тянуть время. 16 тысяч российских военных уже погибло. Для чего? Что это и кому дает? Разговор должен быть серьезным. Условия должны быть справедливыми, потому что другие украинский народ просто не примет", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что во время разговора украинский суверенитет должен быть гарантированным и территориальная целостность должна быть обеспечена.