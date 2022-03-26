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Зеленський про постачання озброєння: Ціна зволікання з літаками-тисячі життів українців

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: RBC.UA

У суботу, 26 березня, відбулася відеоконференція президентів Польщі та України. Зеленський і Дуда обговорили ситуацію з біженцями і поставками озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Президента України.

В ході відеоконференції з президентом Польщі Володимир Зеленський подякував йому за його допомогу в прийомі біженців. Анджей Дуда зазначив, що Польща прийняла вже 2,3 млн українців.

Так само Володимир Зеленський висловив розчарування тим, що літаки радянського виробництва, які знаходяться на території західноєвропейських країн, у тому числі і в Польщі, ще не були передані Україні. Хоча і ці країни, і США заявляли про готовність це зробити.

"Ціна зволікання з літаками-тисячі життів українців, які ми втрачаємо від ракетних і авіаційних ударів по мирних українських містах", – заявив Володимир Зеленський.

Крім того президент України зазначив, що якщо партнери не допоможуть Україні з літаками і танками, а такі можливості у них є, існує високий ризик, що російські війська створять вже не тільки ракетну загрозу для території наших сусідів – дружніх Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та країн Балтії, а й пряму загальновійськову. На кордонах, під їхніми містами. І підуть далі.

Нагадаємо, що Зеленський висловився про переговори з Росією.

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