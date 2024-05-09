ua en ru
Чт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про постачання зброї від партнерів: відстань уже не в кілометрах, а у тижнях і місяцях

Україна, Четвер 09 травня 2024 16:26
UA EN RU
Зеленський про постачання зброї від партнерів: відстань уже не в кілометрах, а у тижнях і місяцях Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Час від моменту ухвалення в Конгресі США або європейськими партнерами рішення про надання Україні зброї й до її реального потрапляння на фронт обчислюється вже не в кілометрах, а у тижнях і навіть місяцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з головою Європарламенту Робертою Мецолою в Києві.

Зеленський наголосив, що ситуація на східному фронті складна вже не перший день, при цьому військова ініціатива зараз в російської армії. За його словами, перехопити цю ініціативу можна тільки за умови збільшення постачань зброї силам оборони України.

Президент також зазначив, крім "сильних бригад, які виводяться з лінії фронту, мають заходити нові укомплектовані бригади, не просто хлопці сильні, а хлопці не з голими руками".

"І тому (відстань, - ред.) між цією допомогою від пункту "А" - голосування в Конгресі або європейської підтримки, і ми всім їм вдячні, до пункту "Б" - України та фронту. Так от, вона вже не в кілометрах, вона на сьогодні - в тижнях і в місяцях. На жаль. І ми це фіксуємо. Так, є поставки, але це не ті обсяги, які були проголосовані", - Зеленський.

Глава держави підкреслив, що щойно ці поставки надійдуть Україна зможе перехопити ініціативу на сході.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні, 9 травня, до Києва прибула голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

Допомога від США

Наприкінці квітня Палата представників США таки затвердила законопроект про надання військової допомоги для України. Пакет допомоги містить в собі понад 60 млрд доларів.

Вже 24 квітня президент США Джо Байден підписав закон, це сталось відразу після голосування за нього в Сенаті. Того ж дня Байден оголосив про новий пакет військової допомоги на 1 млрд доларів.

Вчора глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що говорити про ефект допомоги Україні від США на полі бою надто рано, адже Київ досі не отримав всієї виділеної допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Відмова від повістки та неявка до ТЦК. Рада підняла штрафи для ухилянтів: головне
Відмова від повістки та неявка до ТЦК. Рада підняла штрафи для ухилянтів: головне
DAILY
Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші