Зеленський поспілкувався з Дудою: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з польским колегою Анджеєм Дудою і розказав йому про ситуацію на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Зеленського в Телеграмі.
Він зазначив, що обговорив з Дудою перебіг бойових дій та ситуацію на окремих ділянках фронту.
"Обговорили актуальні оборонні потреби України та спільні дипломатичні зусилля на найближчий час. Готуємося до важливих заходів", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, що днями Дуда заявив, про те, що Україна скоро отримає перші винищувачі МіГ-29.
Крім цього, в Польщі державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу планують збільшити виробництво боєприпасів для армії Польщі й України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.