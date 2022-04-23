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Зеленский посоветовал генсеку ООН посетить места пыток перед Москвой

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Киев, Суббота 23 апреля 2022 20:12
Зеленский посоветовал генсеку ООН посетить места пыток перед Москвой Фото: Владимир Зеленский (скриншот из телемарафона UAразом)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский прокомментировал планы генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша посетить с мирными инициативами Москву, а затем Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Глава государства предположил, что избранный генсеком ООН маршрут превратит его поездку в формальность. По словам президента желания "приехать в Киев и просто пообщаться" мало.

"Я думаю, если будет время у генсекретаря ООН, он обязательно должен посетить сначала места, где были пытки и уничтожали наших людей, а уже потом найти время для "уважаемых" из Москвы. Мне кажется, важнее понять, что у нас происходит , чтобы иметь точку зрения, которую генсек ООН может донести в Москве на встрече с президентом этого государства", – объяснил Зеленский.

Президент озвучил основания для прекращения любых переговоров с РФ. Брутальный захват Мариуполя и проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях сорвут процесс окончательно.

К слову, президент Зеленский подтвердил готовность к личной встрече с Путиным.

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