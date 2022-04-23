Зеленський порадив генсеку ООН відвідати місця катувань перед Москвою

Глава держави припустив, що обраний генсеком ООН маршрут перетворить його поїздку на формальність. За словами, президента бажання "приїхати в Київ і просто поспілкуватися" замало.

"Я думаю, якщо буде час у генсекретаря ООН, він обов'язково має відвідати спочатку місця, де було катування та знищували наших людей, а вже потім знайти час для "шановних" з Москви. Мені здається, важливіше зрозуміти, що у нас відбувається, щоб мати точку зору, яку генсек ООН може донести в Москві на зустрічі з президентом цієї держави", – пояснив Зеленський.

Президент озвучив підстави для припинення будь-яких перемовин із РФ. Брутальне захоплення Маріуполя і проведення псевдореферендумів на окупованих територіях зірвуть процес остаточно.