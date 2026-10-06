Зеленський посмертно присвоїв Героя України командиру "Привидів Києва"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента Володимира Зеленського.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Мамбетову Марату Редвановичу - майору (посмертно)", - йдеться в документі.

Найвищу держнагороду присвоєно "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові".

Нагадаємо, Марат Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".

Він загинув 1 жовтня при виконанні бойового завдання на одному із напрямків фронту. Під час завдання ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів його літак підбила ворожа ракета.

Мамбетову вдалося катапультуватись, але він, на жаль, не вижив.