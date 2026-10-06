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Зеленський посмертно присвоїв Героя України командиру "Привидів Києва"

18:11 06.10.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський посмертно присвоїв Героя України командиру "Привидів Києва" Фото: Марат Мамбетов (facebook.com/kpszsu)
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Українському пілоту МіГ-29 Марату Мамбетову посмертно присвоєно звання Героя України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента Володимира Зеленського.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Мамбетову Марату Редвановичу - майору (посмертно)", - йдеться в документі.

Найвищу держнагороду присвоєно "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові".

Нагадаємо, Марат Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".

Він загинув 1 жовтня при виконанні бойового завдання на одному із напрямків фронту. Під час завдання ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів його літак підбила ворожа ракета.

Мамбетову вдалося катапультуватись, але він, на жаль, не вижив.

Зазначимо, 10 серпня Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що в Одеській області розбився винищувач МіГ-29.

Авіакатастрофа сталася під час виконання бойового завдання. Пілоту, на щастя, вдалося катапультуватися та вижити.

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