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Зеленский посмертно присвоил Героя Украины командиру "Призраков Киева"

18:11 06.10.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский посмертно присвоил Героя Украины командиру "Призраков Киева" Фото: Марат Мамбетов (facebook.com/kpszsu)
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Украинскому пилоту МиГ-29 Марату Мамбетову посмертно присвоено звание Героя Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Владимира Зеленского.

"Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Мамбетову Марату Редвановичу - майору (посмертно)", - говорится в документе.

Высшая госнаграда присвоена "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

Напомним, Марат Мамбетов был командиром звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева".

Он погиб 1 октября при выполнении боевой задачи на одном из направлений фронта. Во время нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям окупантов его самолет подбила вражеская ракета.

Мамбетову удалось катапультироваться, но он, к сожалению, не выжил.

Отметим, 10 августа Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что в Одесской области разбился истребитель МиГ-29.

Авиакатастрофа произошла при выполнении боевого задания. Пилоту, к счастью, удалось катапультироваться и выжить.

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