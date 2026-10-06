Зеленский посмертно присвоил Героя Украины командиру "Призраков Киева"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Владимира Зеленского.

"Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Мамбетову Марату Редвановичу - майору (посмертно)", - говорится в документе.

Высшая госнаграда присвоена "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

Напомним, Марат Мамбетов был командиром звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева".

Он погиб 1 октября при выполнении боевой задачи на одном из направлений фронта. Во время нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям окупантов его самолет подбила вражеская ракета.

Мамбетову удалось катапультироваться, но он, к сожалению, не выжил.