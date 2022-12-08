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Зеленський посмертно нагородив поліцейських, які загинули від мін у Херсонській області

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив поліцейських, котрі вчора, 7 грудня, загинули від російських мін у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідні укази глави української держави.

"За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу ухвалюю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Куратченку Михайлу Віталійовичу - полковнику поліції (посмертно)", - сказано в указі.

При цьому президент за особисту мужність та самовідданість, які були виявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне та бездоганне виконання службового обов'язку посмертно нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня капітана поліції Ігоря Мельника, капітана поліції Сергія Ненаду та капрала поліції Вадима Періжка.

Нагадаємо, вищезгадані поліцейські під час операції біля села Федорівка (Херсонська область) потрапили до мінної пастки окупантів.

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Володимир ЗеленськийХерсонська областьполицияВійна Росії проти України