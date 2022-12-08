RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский посмертно наградил полицейских, которые погибли от мин в Херсонской области

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил полицейских, которые вчера, 7 декабря, погибли от российских мин в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы украинского государства.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Куратченко Михаилу Витальевичу - полковнику полиции (посмертно)", - сказано в указе.

При этом президент за личное мужество и самоотверженность, которые были проявлены при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, добросовестное и безупречное исполнение служебного долга посмертно наградил орденом "За мужество" III степени капитана полиции Игоря Мельника, капитана полиции Сергея Ненаду и капрала полиции Вадима Перижко.

Напомним, вышеупомянутые полицейские в ходе операции у села Федоровка (Херсонская область) попали в минную ловушку оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийХерсонская областьполицияВойна России против Украины