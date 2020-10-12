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Зеленский посетит Турцию в конце октября

Понедельник 12 октября 2020 15:42
Зеленский посетит Турцию в конце октября
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию. Официальный визит в эту страну запланирован на конец следующей недели.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина".

"Там (в Турции, - ред.) будет много времени посвящено экономике. Нам в конце концов надо завершать переговоры относительно зоны свободной торговли. Важные вопросы и военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией", - сказал Жовква.

Он отметил, что запланирован еще один визит Зеленского, над которым еще продолжается работа, на многостороннее мероприятие.

"И несколько визитов будет других иностранных лидеров в Украине до конца года. Поэтому нынешняя внешнеполитическая интенсивность президента Зеленского сохранится до конца года", - добавил он.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в субботу, 11 октября, прибыл с рабочим визитом в Украину.

Также Зеленский 7 октября с официальным визитом прилетел в Великобританию, где провел ряд встреч.

Кроме того, запланированный на октябрь визит Зеленского в Беларуси был отменен, как и проведение Форума регионов двух стран в Гродно.

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