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Зеленський відвідає Туреччину наприкінці жовтня

Понеділок 12 жовтня 2020 15:42
Зеленський відвідає Туреччину наприкінці жовтня
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Президент України Володимир Зеленський відвідає Туреччину. Офіційний візит до цієї країни запланований на кінець наступного тижня.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Там (в Туреччині, - ред.) буде багато часу присвячено економіці. Нам врешті-решт треба завершувати переговори щодо зони вільної торгівлі. Важливі питання і військово-технічного співробітництва між Україною та Туреччиною", - сказав Жовква.

Він також зазначив, що запланований ще один візит президента, над яким ще триває робота, на багатосторонній захід.

"І декілька візитів буде інших іноземних лідерів до України до кінця року. Тому нинішня зовнішньополітична інтенсивність президента Зеленського збережеться до кінця року", - додав він.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда у суботу, 11 жовтня, прибув з робочим візитом до України.

Також Зеленський 7 жовтня з офіційним візитом прилетів до Великої Британії, де провів низку зустрічей.

Крім того, запланований на жовтень візит Зеленського до Білорусі був скасований, як і проведення Форуму регіонів обох країн в Гродно.

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