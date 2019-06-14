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Зеленский посетит с рабочим визитом Донецкую область

Новости » Политика    14.06.2019 - 14:58
Зеленский посетит с рабочим визитом Донецкую область
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ходе визита Зеленский посетит Мариуполь

Президент Владимир Зеленский в субботу, 15 июня 2019 года, посетит с рабочим визитом Донецкую область. Об этом сообщает Администрация президента на своей странице в Facebook.

Указано, что в ходе визита Зеленский посетит Мариуполь.

Зеленский посетит с рабочим визитом Донецкую область

"В субботу, 15 июня, президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Донецкую область. Программой предусмотрено посещение главой государства города Мариуполь", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Администрации президента Владимира Зеленского рассказали подробности визита главы государства во Францию и Германию. Как известно, Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Францию, а 18 июня - ФРГ.

Программой визита предусмотрены встречи главы украинского государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса.

РБК-Украина также писало, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель во вторник, 18 июня. Ранее Меркель провела телефонный разговор с Зеленским. Они обсудили реализацию минских соглашений и двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутренние события в Украине, включая ситуацию на Донбассе.

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