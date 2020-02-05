Зеленский посетит Италию и Ватикан на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Италию и Ватикан на этой неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что 7 февраля Зеленский совершит визит в Италию.

"Во время визита запланированы встречи главы государства с президентом Италии Серджо Маттареллою и премьер-министром Италии Джузеппе Конте", - говорится в сообщении.

Также 8 февраля состоится официальный визит Зеленского в Ватикан, программой визита предусмотрена аудиенция главы государства с его Святейшеством Папой Франциском.

"Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера", - сообщает Офис президента.

Напомним, на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина и проведении встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленский посетил с официальным визитом Турцию 7-8 августа. Кроме президента Турции, он также встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем I. Они обсудили вопросы территориальной целостности Украины.