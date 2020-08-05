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Зеленський відвідає Білорусь з офіційним візитом

Середа 05 серпня 2020 13:40
Зеленський відвідає Білорусь з офіційним візитом
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Третій форум регіонів України та Білорусі за участю президентів двох країн планується провести в жовтні

Посол Білорусі в Києві Ігор Сокол обговорив з віцепрем'єром України Олексієм Резніковим підготову до офіційного візиту президента Володимира Зеленського до Білорусі. Третій форум регіонів України та Білорусі за участю президентів двох країн планується провести в жовтні в Гродно.

Про це повідомляє прес-служба Посольства Білорусі в Україні.

Як повідомляється, під час зустрічі також були обговорені питання розвитку торговельно-економічного співробітництва двох країн. Крім того, сторони наголосили на націленості на виконання раніше досягнутих домовленостей і продовження предметної роботи з підготовки вагомого пакета домовленостей.

Пріоритетом для Білорусі є якнайшвидше відновлення обсягів взаємного товарообігу, який через пандемією коронавірусу у першому півріччі впав майже на чверть і становив 2 млрд доларів. Так, білоруський експорт в Україну знизився на 28,6% до 1,3 млрд доларів.

Нагадаємо, в Офісі президента України Володимира Зеленського готують низку угод до зустрічі із президентом Білорусі Олександром Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що зустріч президентів України та Білорусі відбудеться, якщо не завадить пандемія коронавірусу.

Крім того, Україна запросила Білорусь на засідання "Люблінського трикутника".

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