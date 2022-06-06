Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита посетил передовые позиции и командные пункты украинских военных в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска Луганской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

Глава государства выслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчете о материально-техническом обеспечении защитников Украины.

Зеленский также пообщался с украинскими военными и вручил им государственные награды и подарки.