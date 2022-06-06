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Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции на Донбассе

Фото: Зеленский посетил передовые позиции защитников Украины на Донбассе (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита посетил передовые позиции и командные пункты украинских военных в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска Луганской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Глава государства выслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчете о материально-техническом обеспечении защитников Украины.

Зеленский также пообщался с украинскими военными и вручил им государственные награды и подарки.

Напомним, Зеленский также посетил передовые позиции военных ВСУ в Запорожской области.

Ранее у Зеленского объяснили, когда возобновятся переговоры с Российской Федерацией.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины