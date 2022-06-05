Зеленский посетил передовые позиции в Запорожской области
Президент Владимир Зеленский в ходе рабочего визита посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
Сообщается, что Зеленский ознакомился с оперативной обстановкой на переднем крае обороны, а также вручил военным награды.
"Хочу поблагодарить за большое дело, за вашу службу, за то, что защищаете всех нас, наше государство. Спасибо каждому и каждой. Хочу пожелать здоровья вам и вашим поддерживающим вас семьям. Берегите себя!", - отметил он.
Также сообщается, что погибших защитников почтили минутой молчания.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский впервые с начала полномасштабного российского вторжения отправился с визитом в Запорожье.
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