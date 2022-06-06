Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита посетил передовые позиции и командные пункты украинских военных в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска Луганской области
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.
Глава государства выслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчете о материально-техническом обеспечении защитников Украины.
Зеленский также пообщался с украинскими военными и вручил им государственные награды и подарки.
Напомним, Зеленский также посетил передовые позиции военных ВСУ в Запорожской области.
Ранее у Зеленского объяснили, когда возобновятся переговоры с Российской Федерацией.
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