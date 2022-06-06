ru ua
Пн, 06 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции на Донбассе

Новина українською →
Понедельник 06 июня 2022 01:41
Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции на Донбассе Фото: Зеленский посетил передовые позиции защитников Украины на Донбассе (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита посетил передовые позиции и командные пункты украинских военных в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска Луганской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Глава государства выслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчете о материально-техническом обеспечении защитников Украины.

Зеленский также пообщался с украинскими военными и вручил им государственные награды и подарки.

Напомним, Зеленский также посетил передовые позиции военных ВСУ в Запорожской области.

Ранее у Зеленского объяснили, когда возобновятся переговоры с Российской Федерацией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
На фронте получил тяжелое ранение адвокат Маси Найем
На фронте получил тяжелое ранение адвокат Маси Найем
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине