Зеленський відвідав командні пункти і передові позиції на Донбасі
Президент України Володимир Зеленський в ході робочого візиту відвідав передові позиції і командні пункти українських військових в районі Бахмута Донецької області та Лисичанська Луганської області
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
Глава держави вислухав інформацію про оперативну обстановку на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення захисників України.
Зеленський також поспілкувався з українськими військовими і вручив їм державні нагороди та подарунки.
Нагадаємо, Зеленський також відвідав передові позиції військових ЗСУ в Запорізькій області.
Раніше у Зеленського пояснили, коли відновляться переговори з Російською Федерацією.
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