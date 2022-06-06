ru ua
Пн, 06 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський відвідав командні пункти і передові позиції на Донбасі

Новость на русском →
Понеділок 06 червня 2022 01:41
Зеленський відвідав командні пункти і передові позиції на Донбасі Фото: Зеленський відвідав передові позиції захисників України на Донбасі (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський в ході робочого візиту відвідав передові позиції і командні пункти українських військових в районі Бахмута Донецької області та Лисичанська Луганської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Глава держави вислухав інформацію про оперативну обстановку на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення захисників України.

Зеленський також поспілкувався з українськими військовими і вручив їм державні нагороди та подарунки.

Нагадаємо, Зеленський також відвідав передові позиції військових ЗСУ в Запорізькій області.

Раніше у Зеленського пояснили, коли відновляться переговори з Російською Федерацією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
NEWS
На фронті отримав важке поранення адвокат Масі Найєм
На фронті отримав важке поранення адвокат Масі Найєм
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні