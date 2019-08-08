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Зеленский подтвердил планы по земельной реформе и запуску рынка

Новости » Политика    08.08.2019 - 11:26
Зеленский подтвердил планы по земельной реформе и запуску рынка
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Земельная реформа в Украине будет проведена до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что до конца года будет проведена земельная реформа, чтобы в 2020 году заработал полноценный рынок земли. Об этом он заявил на бизнес-форуме в Турции.

В частности, Зеленский отметил, что Верховная рада осенью примет закон о концессии, который позволит государству безопасно работать с частными компаниями.  

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, которая уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 млн гектаров", - добавил Зеленский.

 

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук заявил о планах отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли до конца 2019 года. По его словам, Офис ведет переговоры со Всемирным банком относительно запуска рынка сельскохозяйственной земли. Предполагается, что отмена моратория приведет к ускорению экономического роста Украины на 0,5-3% в год.

Согласно действующему законодательству, мораторий на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения действует до 2020 года. В прошлом году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал этот мораторий нарушением прав человека.

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