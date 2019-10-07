Зеленский поручил упростить перемещение граждан через линию разграничения на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть упрощение процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на соответствующий указ №738 от 7 октября, опубликованный на сайте Офиса президента.

Указ был издан с целью создания условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, обеспечения восстановления разрушенного мостового перехода, а также надлежащего обустройства контрольного пункта въезда/выезда "Станица Луганская" и других контрольных пунктов въезда / выезда.

"Кабинету министров Украины безотлагательно принять меры по проработке вопроса об упрощении въезда лиц, перемещении товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и о выезде лиц, перемещении товаров с этих территорий", - отмечается в документе.

Также правительству поручено организовать предоставление медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения на пунктах въезда/выезда, на которых осуществляются меры контроля.

Кроме того, Кабмину необходимо четко нормировать вопросы обустройства, содержания и функционирования КПВВ, обеспечить улучшение условий проезда и безопасности движения путем выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения H-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк (на участке Старобельск - Счастье) и Т1306 Северодонецк - Новоайдар.

Подчеркивается также, что Генеральный штаб Вооруженных сил должен предоставить круглосуточную охрану и освещение мест хранения строительных материалов, а также привлеченных к выполнению ремонтно-восстановительных работ автотранспортных средств и специализированной инженерной техники.

Также Генштабу поручено обеспечить своевременное выполнение работ по монтажу временной мостовой конструкции с целью создания удобных условий для прохода граждан на период проведения ремонтно-восстановительных работ мостового перехода через реку Северский Донец и бесперебойное функционирование КПВВ "Станица Луганская".

Напомним, работы на переправе в Станице Луганской будут завершены до 15 ноября. Сейчас на мосту вблизи Станицы Луганской продолжаются восстановительные работы. По состоянию на 5 октября там открыли временный обходной переход.

Как писало РБК-Украина, глава МИД Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом в понедельник не началось из-за недавних обстрелов боевиков. Он отметил, что разведение войск начинается на седьмой день после того, как на конкретном участке не происходит обстрелов, но боевики несколько дней назад обстреляли Золотое.

Добавим также, глава парламента Дмитрий Разумков заявлял, что во время разведения войск за безопасностью на неоккупированной территории Донбасса будет наблюдать Национальная гвардия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).