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Работы на переправе в Станице Луганской завершат до 15 ноября

Новости » Общество    05.10.2019 - 16:44
Работы на переправе в Станице Луганской завершат до 15 ноября
Фото: мост в Станице Луганской (president.gov.ua)

Сейчас на мосту продолжаются восстановительные работы

Работы на переправе в Станице Луганской будут завершены до 15 ноября. Об этом сообщает пресс-службу президента.

Сейчас на мосту вблизи Станицы Луганской продолжаются восстановительные работы. По состоянию на 5 октября там открыли временный обходной переход. Его планировали соорудить до 11 октября, однако работы закончили раньше. Старые конструкции разрушенной переправы сейчас демонтируют.

Кроме того, на дороге к мосту положили покрытие и наносят разметку. Ожидается, что работы на переправе будут завершены до 15 ноября.

Напомним, Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации 4 октября заявила о завершении подготовительных работ по восстановлению разрушенного моста через реку Северский Донец в Станице Луганской. Вчера был введен в эксплуатацию временный обходной мостик, что позволит гражданам без осложнений осуществлять перемещение.

В течение следующих дней строители продолжат работы, непосредственно, на разрушенном участке моста: будет произведен демонтаж разрушенной части моста и деревянных трапов и т. п.

В Станице Луганской заработал обходной мост В Станице Луганской завершают строительство обходного моста
Новости Украины Станица Луганская
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