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Зеленский поручил учредить премию Кравчука

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увековечении памяти первого президента Украины Леонида Кравчука, о смерти которого стало известно 10 мая. В нем Зеленский поручил учредить премию Кравчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Среди мер, непосредственно относящихся к захоронению Кравчука, Зеленский поручил Кабмину учредить "именную государственную стипендию за особые достижения в сфере государственного управления".

"Решить в установленном порядке вопрос о финансировании указанных мер", - говорится в документе, подписанном президентом 11 мая.

Как сообщалось, первый президент Украины Леонид Кравчук скончался 10 мая. Кравчук продолжительно болел.

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Владимир ЗеленскийЛеонид Кравчук