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Зеленський доручив заснувати премію Кравчука

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський видав указ про вшанування пам’яті першого президента України Леоніда Кравчука, про смерть якого стало відомо 10 травня. У ньому Зеленський доручив заснувати премію Кравчука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Серед заходів, що безпосередньо стосуються поховання Кравчука, Зеленський доручив уряду заснувати "іменну державну стипендію за особливі досягнення у сфері державного управління".

"Вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування зазначених заходів", - йдеться в документі, що підписаний президентом 11 травня.

Як повідомлялось, перший президент України Леонід Кравчук помер 10 травня. Кравчук тривало хворів.

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Володимир ЗеленськийЛеонід Кравчук