Президент України Володимир Зеленський видав указ про вшанування пам’яті першого президента України Леоніда Кравчука, про смерть якого стало відомо 10 травня. У ньому Зеленський доручив заснувати премію Кравчука.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
Серед заходів, що безпосередньо стосуються поховання Кравчука, Зеленський доручив уряду заснувати "іменну державну стипендію за особливі досягнення у сфері державного управління".
"Вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування зазначених заходів", - йдеться в документі, що підписаний президентом 11 травня.
Як повідомлялось, перший президент України Леонід Кравчук помер 10 травня. Кравчук тривало хворів.