Зеленский поручил созвать заседание СНБО: когда состоится

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Алексею Данилову созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны. Заседание должно состояться завтра, 10 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Аппарата СНБО.
"Президент поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 13:30 в г. Киев заседания СНБО. Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания", - отметили в аппарате.
Заседание СНБО состоится в Офисе президента Украины.
Вопросы, которые планируется вынести на обсуждение СНБО, пока не называются.
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Позже в Аппарате СНБО уточнили, что заседание совета начнется в 15:00, а не в 13:30, как сообщалось сначала.
Напомним, ранее Зеленский внес изменения в состав СНБО. Соответствующий указ был издан после перестановок в Кабинете министров.