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Зеленський доручив скликати засідання РНБО: коли відбудеться

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський доручив Олексію Данілову скликати засідання Ради національної безпеки і оборони. Засідання має відбутися завтра, 10 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Апарату РНБО.

"Президент доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 13:30 в м. Київ засідання РНБО. Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання", - зазначили в апараті.

Засідання РНБО відбудеться в Офісі президента України.

Питання, які планується винести на обговорення РНБО, наразі не називаються.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс зміни до складу РНБО. Відповідний указ був виданий після перестановок в Кабінеті міністрів.

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Володимир ЗеленськийРНБО