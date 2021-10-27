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Зеленский поручил СБУ и СНБО рассмотреть возможность запрета гастролей артистов из России

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Киев, Среда 27 октября 2021 15:28
Зеленский поручил СБУ и СНБО рассмотреть возможность запрета гастролей артистов из России Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой полного запрета гастролей российских артистов в Украине до возвращения оккупированных Россией территорий. Эта размещенная на сайте президента петиция собрала более 25 тысяч подписей украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию.

В петиции предлагают запретить гастроли артистов из России, кроме тех, кто публично выступил против российской агрессии.

Глава государства напомнил, что сегодня запрещены гастроли российских артистов, которые находятся в перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. В этот список, в частности, попадают лица, которые популяризируют или пропагандируют Россию, органы ее власти, представителей российской власти, или оправдывают или признают правомерной оккупацию территорий Украины.

В то же время Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю, главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову и секретарю СНБО Алексею Данилову проработать указанные в петиции предложения и проанализировать состояние соблюдения требований украинского законодательства при проведении гастролей российских артистов.

"Проработать вопрос по совершенствованию системы их организации и проведения, усилению ответственности за нарушение требований закона", - говорится в ответе президента.

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