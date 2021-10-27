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Зеленський доручив СБУ та РНБО розглянути можливість заборони гастролів артистів з Росії

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Київ, Середа 27 жовтня 2021 15:28
Зеленський доручив СБУ та РНБО розглянути можливість заборони гастролів артистів з Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням повної заборони гастролів російських артистів в Україні до повернення окупованих Росією територій. Ця розміщена на сайті президента петиція зібрала понад 25 тисяч підписів українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну петицію.

У петиції пропонують заборонити гастролі артистів з Росії, окрім тих, хто публічно виступив проти російської агресії.

Глава держави нагадав, що сьогодні заборонені гастролі російських артистів, які перебувають у переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України. До цього списку, зокрема, потрапляють особи, які популяризують чи пропагують Росію, органи її влади, представників російської влади, або виправдовують чи визнають правомірною окупацію територій України.

Водночас Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю, главі Служби безпеки України Івану Баканову та секретарю РНБО Олексію Данілову опрацювати вказані у петиції пропозиції та проаналізувати стан дотримання вимог українського законодавства під час проведення гастролів російських артистів.

"Опрацювати питання щодо удосконалення системи їх організації та проведення, посилення відповідальності за порушення вимог закону", - йдеться у відповіді президента.

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