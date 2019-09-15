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Спецслужбы Турции похитили 31 человека в разных странах, в том числе в Украине

Новости » Общество    15.09.2019 - 18:30
Спецслужбы Турции похитили 31 человека в разных странах, в том числе в Украине
Иллюстративное фото (twitter.com tgrthabertv)

Их подозревают, в частности, в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом

Спецслужбы Турции с 2016 года похитили не менее 31 человека в Казахстане, Молдове, Украине и других странах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

Сообщается, что похищенных людей подозревают, в частности, в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом. Так, о похищениях сообщает швейцарский Фонд воспитания, обучения и интеграции, который имеет связи с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

По данным фонда, спецслужбы похищали людей в Малайзии, Пакистане, Казахстане, Косово, Молдове, Азербайджане, Украине, Габоне и Мьянме.

Правозащитники также сообщают о сорвавшихся попытках похищений. В 2016 году в Цюрихе трем турецким агентам не удалось насильно увезти в Анкару бизнесмена, имеющего турецко-швейцарские корни. А в 2018 году аналогичную операцию в Монголии предотвратила местная полиция.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Турции правоохранители задержали 641 подозреваемого в причастности к оппозиционной организации FETO.

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