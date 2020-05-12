Зеленский поручил решить вопросы доплат медикам в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский поручил решить в ближайшие дни вопросы доплат медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что Зеленский провел селекторное совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главами ОГА и министром здравоохранения Максимом Степановым. В частности, речь шла о коллизии с выплатами надбавок за март, которые начислялись за почасовую работу.

При этом выплаты за апрель проходят по другой формуле - через подписанные договора с Национальной службой здоровья. Для этого экстренная медицинская помощь, опорные больницы, стационарные учреждения и мобильные бригады должны заключить договоры с НСЗУ.

"Процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок. А без этого оплатить обещанные до 300% надбавки не получится. Хотя врачи на передовой их заслужили как никогда", - отметил Зеленский.

Он также поручил министру здравоохранения пообщаться со всеми ОГА по вопросам препятствий, которые мешают осуществить доплаты, и решить эти проблемы уже в ближайшие дни.

Напомним, ранее сообщалось, что надбавки медикам за работу с COVID-19 выплатили только в Полтавской области. В частности, каждому медицинскому работнику в среднем доплатили около 21 тысячи гривен.

На прошлой неделе Зеленский пригрозил главам ОГА увольнением за задержку надбавок медикам.