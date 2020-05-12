Зеленський доручив вирішити питання доплат медикам найближчими днями

Президент України Володимир Зеленський доручив вирішити найближчими днями питання доплат медикам, задіяним у боротьбі з коронавірусом. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що Зеленський провів селекторну нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, головами ОДА і міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. Зокрема, мова йшла про колізії з виплатами надбавок за березень, які нараховувалися за погодинну роботу.

При цьому виплати за квітень проходять по іншій формулі - через підписані угоди з Національною службою охорони здоров'я. Для цього екстрена медична допомога, опорні лікарні, стаціонарні установи і мобільні бригади повинні укласти договори з НСЗУ.

"Відсоток укладених договорів за всіма чотирма категоріями зараз невисокий. А без цього сплатити обіцяні до 300% надбавки не вийде. Хоча лікарі на передовій їх заслужили як ніколи", - зауважив Зеленський.

Він також доручив міністру охорони здоров'я поспілкуватися з усіма ОДА з питань перешкод, які заважають здійснити доплати, і вирішити ці проблеми вже найближчими днями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що надбавки медикам за роботу з COVID-19 виплатили тільки в Полтавській області. Зокрема, кожному медичному працівнику в середньому доплатили близько 21 тисячі гривень.

Минулого тижня Зеленський пригрозив головам ОДА звільненням за затримку надбавок медикам.