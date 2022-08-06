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Зеленский поручил рассмотреть усиление ПВО Харькова и области

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рассмотреть возможность усиления противовоздушной обороны (ПВО) Харькова и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его ответ на соответствующую петицию.

По его словам, с начала агрессии Российской Федерации против Украины военно-политическое руководство страны и силы обороны приняли ряд мер, направленных на усиление системы противовоздушной обороны и обеспечение отражения ударов противника с воздуха.

"Учитывая, что противовоздушная оборона города Харькова и Харьковской области области осуществляется в общей системе противовоздушной обороны Украины, я поручил главнокомандующему Вооруженными силами Украины В. Залужному, на которого возложена ответственность за ее организацию и руководство, рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и о результатах рассмотрения информировать ее автора", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее военный эксперт Михаил Самусь рассказал в интервью РБК-Украина, при каких условиях россияне снова пойдут в наступление на Харьков.

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Владимир ЗеленскийХарьковПВО