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Зеленський доручив розглянути посилення ППО Харкова та області

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному розглянути можливість посилення протиповітряної оборони (ППО) Харкова та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відповідь на петицію.

За його словами, з початку агресії Російської Федерації проти України військово-політичне керівництво країни і сили оборони вжили низку заходів, спрямованих на посилення системи протиповітряної оборони і забезпечення відбиття ударів противника з повітря.

"Враховуючи, що протиповітряна оборона міста Харкова та Харківської області здійснюється в загальній системі протиповітряної оборони України, я доручив головнокомандувачу Збройними силами України В. Залужному, на якого покладено відповідальність за її організацію та керівництво, розглянути підняте електронної петиції питання і про результати розгляду інформувати її автора", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Михайло Самусь розповів в інтерв'ю РБК-Україна, за яких умов росіяни знову підуть у наступ на Харків.

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