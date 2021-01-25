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Зеленский поручил определить, когда будут вакцинировать переболевших COVID

Киев, Понедельник 25 января 2021 16:36
Зеленский поручил определить, когда будут вакцинировать переболевших COVID
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский поручил определить, когда вакцину от COVID получат те украинцы, которые переболели коронавирусом. Они тоже должны получить прививки.

Соответствующее поручение он дал на селекторном совещании с членами правительства, передает сайт президента.

Сообщается, что на совещании министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о снижении процента положительных результатов тестов на COVID-19. Если раньше этот показатель в среднем был на уровне 34-35%, то сейчас - в пределах 21%.

По его словам, вакцинация в Украине может начаться с февраля. На первом этапе ее будут проводить мобильные бригады.

"Кроме того, должна быть проанализирована ситуация с теми, кто уже переболел COVID-19, чтобы определить, когда эту категорию людей нужно вакцинировать", - говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Напомним, ранее Зеленский потребовал подготовить план вакцинации от COVID для каждой области.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, в ближайшее время правительство определится с введением адаптивного карантина. По его словам, карантин будет введен чере семь дней после принятия соответствующего решения.

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Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийвакцинацияCOVID-19

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