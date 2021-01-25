В Кабмине назвали сроки возвращения к адаптивному карантину

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Министерство здравоохранения Украины в ближайшее время исследует ситуацию с COVID в регионах. После чего Кабинет министров примет решение или вводить адаптивный карантин в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, если Кабинет министров поддержит введение "зонирования", то адаптивный карантин вступит в силу через семь дней после его утверждения.

Напомним, в Украине 25 января завершился жесткий карантин. Теперь в стране будет действовать адаптивный карантин.

Пока вся страна находится в "оранжевой зоне". В течение недели будет проанализирована ситуация в регионах, после чего буду введены дополнительные карантинные зоны.

Кроме того, Кабинет министров намерен продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта.

Также до конца года будет действовать масочный режим в общественных местах.