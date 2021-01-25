ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Кабмине назвали сроки возвращения к адаптивному карантину

Киев, Понедельник 25 января 2021 16:26
В Кабмине назвали сроки возвращения к адаптивному карантину
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины в ближайшее время исследует ситуацию с COVID в регионах. После чего Кабинет министров примет решение или вводить адаптивный карантин в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, если Кабинет министров поддержит введение "зонирования", то адаптивный карантин вступит в силу через семь дней после его утверждения.

Напомним, в Украине 25 января завершился жесткий карантин. Теперь в стране будет действовать адаптивный карантин.

Пока вся страна находится в "оранжевой зоне". В течение недели будет проанализирована ситуация в регионах, после чего буду введены дополнительные карантинные зоны.

Кроме того, Кабинет министров намерен продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта.

Также до конца года будет действовать масочный режим в общественных местах.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Денис ШмыгальКарантин

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь