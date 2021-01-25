Зеленський доручив визначити, коли будуть вакцинувати перехворілих на COVID

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський доручив визначити, коли вакцину від COVID отримають ті українці, які перехворіли на коронавірус. Вони теж повинні отримати щеплення.

Відповідне доручення він дав на селекторній нараді з членами уряду, передає сайт президента.

Повідомляється, що на нараді міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про зниження відсотка позитивних результатів тестів на COVID-19. Якщо раніше цей показник в середньому був на рівні 34-35%, то зараз - не більше 21%.

За його словами, вакцинація в Україні може початися з лютого. На першому етапі її будуть проводити мобільні бригади.

"Крім того, має бути проаналізовано ситуацію з тими, хто вже перехворів на COVID-19, щоб визначити, коли цю категорію людей треба вакцинувати", - йдеться в повідомленні прес-служби Зеленського.

Нагадаємо, раніше Зеленський вимагав підготувати план вакцинації від COVID для кожної області.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, найближчим часом уряд визначиться з введенням адаптивного карантину. За його словами, карантин буде введено через сім днів після прийняття відповідного рішення.