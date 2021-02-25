Зеленський доручив нардепам ухвалити закон про місцеві референдуми

Президент Володимир Зеленський на сьогоднішньому засіданні Ради розвитку громад та територій заявив про необхідність в Україні місцевих референдумів. Глава держави доручив Верховній раді розробити та ухвалити відповідний закон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ради .

"Завдання розробити та ухвалити законодавство про місцеві референдуми. Це посилить вплив громад на діяльність місцевої влади. Ми маємо вийти на остаточну форму управління на місцевому рівні: громади вирішують, люди впливають і разом з державою контролюють", - заявив Зеленський.

Глава держави впевнений, що створення такого законодавства посилить вплив громад на діяльність місцевих органів влади.

Нагадаємо, до цього Зеленський закликав народних депутатів завершити децентралізацію, внісши відповідні зміни до Конституції України.

Також глава держави заявляв, що запровадження децентралізації в Україні не значить, що регіони опинилися самі по собі.

Додамо, в Європейському союзі вважають, що Україна успішно впоралася з проведенням децентралізації.