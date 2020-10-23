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Зеленский поручил Кабмину усилить поддержку лиц с инвалидностью во время пандемии

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский поручил правительству усилить поддержку людей с инвалидностью в условиях пандемии коронавируса. Соответствующее письмо глава государства направил премьер-министру Денису Шмыгалю.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается в письме президента, люди с инвалидностью, в том числе дети, больше всего страдают от пандемии коронавируса. На сегодняшний день, по словам главы государства, эти лица имеют проблемы с доступом к медицинской помощи.

"Прошу вас, уважаемый Денис Анатольевич, принять меры по усилению поддержки людей с инвалидностью в период пандемии и минимизации ее последствий для них", - цитирует содержание письма пресс-служба Зеленского.

Напомним, в сентябре Зеленский подписал закон о повышении надбавки на уход лицам с инвалидностью с детства.

Кроме того, в апреле Кабинет министров назначил уполномоченного по правам людей с инвалидностью.

Добавим, для людей с инвалидностью уже доступны 60% избирательных участков.

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