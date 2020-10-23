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Зеленський доручив Кабміну посилити підтримку осіб з інвалідністю під час пандемії

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський доручив уряду посилити підтримку людей з інвалідністю в умовах пандемії коронавірусу. Відповідний лист глава держави надіслав прем'єр-міністру Денису Шмигалю.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як зазначається у листі президента, люди з інвалідністю, в тому числі діти, найбільше потерпають від пандемії коронавірусу. На сьогодні, за словами глави держави, ці особи мають проблеми з доступом до медичної допомоги.

"Прошу вас, шановний Денисе Анатолійовичу, вжити заходів щодо посилення підтримки людей з інвалідністю у період пандемії та мінімізації її наслідків для них", - цитує зміст листа прес-служба Зеленського.

Нагадаємо, у вересні Зеленський підписав закон про підвищення надбавки на догляд особам з інвалідністю з дитинства.

Крім того, у квітні Кабінет міністрів призначив уповноваженого з прав людей з інвалідністю.

Додамо, для людей з інвалідністю вже доступні 60% виборчих дільниць.

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