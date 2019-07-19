Зеленский поручил Кабмину принять меры для повышения качества дорог

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент подписал указ о повышении качества дорог в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров принять меры для повышения качества дорог в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Как сообщается, по результатам рабочего совещания на тему дорожной инфраструктуры президент подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.

Документ предусматривает ряд мер, направленных на создание безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, развитие сети качественных дорог, формирование благоприятных условий для бизнеса.

"В частности, до 1 января 2020 года Кабинет Министров должен обеспечить пересмотр квалификационных критериев, финансовых и технических требований к участникам публичных закупок в соответствии с лучшими мировыми практиками. Кроме того, должны быть созданы условия для использования новейших технологий и материалов в ходе строительства, реконструкции, ремонта дорог, пересмотрены соответствующие нормативно-технические документы с целью обеспечения европейского качества автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что есть много проблем, связанных с финансированием ремонта автомобильных дорог, прозрачностью проведения тендеров, профессионализмом компаний-подрядчиков, качеством выполненных работ, и все они требуют немедленного решения.

Позже на сайте офиса президента появился соответствующий указ "О некоторых мерах по созданию условий для развития и повышения качества автомобильных дорог".

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский заявил, что Михаила Ноняка отстранили от обязанностей главы "Укртрансбезопасности". Такое решение было принято из-за отсутствия должного контроля за строительством украинских дорог.

Напомним, еще в мае 2018 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что инициировал увольнение руководителя "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка. Ранее, 11 апреля, Кабмин отстранил Ноняка от должности и назначил служебное расследование. Вскоре он был восстановлен в должности.